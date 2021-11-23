Разогнался. Волков намерен следующий поединок провести против Миочича
Ему терять уже нечего. Миочич намерен разделить октагон с Джоном Джонсом
Бывший чемпион UFC – в ожидании своего возвращения
16:51
Стипе Миочич / Фото - forbes.comЭкс-чемпион UFC в тяжелом дивизионе Стипе Миочич (20-4) рассказал, что по прежнему не знает, когда проведет следующий поединок, однако готов выйти в октагон против бывшего обладателя титула в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1).
Цитирует Стипе MMA Junkie.
«Я готов. Не думаю, что он этого хочет. Я не знаю всей истории, но я в деле. Он хочет титульный бой. Я знаю, что у него все хорошо, он, наверное, один из лучших за все время, но тебе все равно придется дождаться своей очереди».
Напомним, в марте этого года Миочич проиграл свой чемпионский титул камерунскому нокаутеру Фрэнсису Нганну.
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