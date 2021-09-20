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Энтони Джонсон раскрыл некоторые подробности своей болезни. Это не коронавирус

Экс-претендент на титул UFC желает вернуться в октагон в 2022 году
MMA
07:56
Энтони Джонсон раскрыл некоторые подробности своей болезни. Это не коронавирус
Энтони Джонсон / Фото - mmafighting
Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом дивизионе Энтони Джонсон (23-6) и действующий чемпион Bellator в Twitter заинтриговал своих фанатов относительно своей болезни, из-за которой он снялся с полуфинального поединка Гран-при Bellator против чемпиона промоушена Вадима Немкова (11-2).

«Очень жаль, что я не могу подробно рассказать о том, насколько я болен на самом деле. Просто знайте, мне нужно как можно больше молитв. Если Бог позволит, то мы увидимся в 2022 году. Никогда в жизни так ничего не боялся, но я остаюсь сильным благодаря поддержке друзей и семьи. Это будет битва, и мне придется копать глубже, чем когда-либо прежде. Люблю вас всех. Это не ковид».


Напомним, в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator Джонсон во 2-м раунде нокаутировал Жозе Аугусто.

Ранее стало известно, что вместо Джонсона с Немковым подерется литовец Юлиус Англикас (10-1).

Владимир Кириченко
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