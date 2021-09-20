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Еще один желающий. Ортега не против провести реванш с Холловэем

Топовый легковес готов вновь проверить силы невероятного гавайца
MMA
11:21
Еще один желающий. Ортега не против провести реванш с Холловэем
Брайан Ортега и Макс Холловэй / Фото - fansided.com
Претендент на титул в полулегком дивизионе UFC Брайан Ортега (15-1) в интервью TMZ Sports заявил, что готов выйти на реванш с грозным гавайцем Максом Холловэем (22-6), если он сможет в очном поединке выиграть у действующего чемпиона этого веса Александра Волкановски (22-1).

«Это было бы идеально. Я не пытаюсь тут загадывать наперед или же смотреть за спину Волкановски, ведь он дважды побил Макса. И я не сижу здесь, преждевременно празднуя свою победу. Но реванш с Максом – был бы идеальным вариантом для меня. Сейчас я куда более лучше, как человек и боец, чем во время нашего с ним боя, и я следил за его последним выступлением, как и он за моим. Как бойцу, тебе всегда хочется уладить подобное дерьмо. Или чтобы сказать: «Я сделал все, что мог, но ты был лучше, отличная работа».


Напомним, Холловэй нокаутировал Ортегу в декабре 2018 года, нанеся американцу первое поражение в карьере.

Волкановски и Ортега проведут поединок 25 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в главном событии турнира UFC 266. Текстовая онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.


Владимир Кириченко
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Макс Холловэй Брайан Ортега

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