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Еще одна попытка. Холланд и Докос проведут реванш на турнире UFC Fight Night 197
Первый поединок бойцов признан не состоявшимся
07:58
Холланд и Докос / Фото - mmafightingИзвестный американские средневесы Кевин Холланд (21-7) и Кайл Докос (10-2) 13 ноября проведут реванш на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках основанного карда турнира UFC Fight Night 197. Об в Twitter сообщает известный инсайдер и журналист Брэтт Окамото.
Напомним, что Холланд и Докос провели первый очный поединок 2 октября на турнире UFC Fight Night 193. Ближе к концу первого раунда бойцы столкнулись головами, после чего Кевин потерял сознание. В результате встречу признали не состоявшейся.
Отметим, что для Холланда это противостояние станет третьим в 2021 году. Перед этим он встречался с Дереком Брансоном и Марвином Веттори. Оба поединка Кевин проиграл единогласным решением судей.
Что касается Дакаса, то в этом году он провел лишь один бой. В мае Кайл потерпел поражение единогласным решением судей в поединке с Филом Хоузом.
Все результаты турнира UFC Fight Night 193.
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