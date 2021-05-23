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Эспарза потребовала у UFC титульный поединок
Карла хочет подраться с Роуз Намаюнас
18:22
Карла Эспарза / Фото: usatoday.com
Экс-чемпионка UFC в минимальном весе Карла Эспарза
(18-6) после победы над Янь Сяонань
(13-2) потребовала титульный поединок. Слова девушки приводит портал mmafighting.com.
«Я очень рада, что во время этого тренировочного лагеря я очень много работала над борьбой. А еще я очень хотела научиться заканчивать поединки досрочно. Хорошо, что соперница не избегала открытого поединка, что облегчило мне задачу.
Я хочу получить шанс подраться за пояс. Я думаю, все хотят увидеть мой реванш с Намаюнас. Дэйна, давай сделаем это».
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