Это как Ломаченко – Лопес. Веттори попытается отобрать пояс Адесаньи

XSPORT.ua знакомит с главными боями UFC 263





Превью

12 июня в Глендейле состоится турнир UFC 263, где пройдут три топовых поединка, два из которых – реваншы за титул чемпиона организации.



АДЕСАНЬЯ – ВЕТТОРИ

В главном событии шоу чемпион среднего веса нигериец Исраэль Адесанья (20-1) сразится в реванше с итальянским претендентом Марвином Веттори (17-4-1).

Эти ребята уже встречались 14 апреля 2018 года и тогда в сложном поединке Адесанье отдали победу раздельным решением судей.

Как мы знаем, Адесанья ранее успешно выступал в кикбоксинге, где даже дрался в Glory и выделялся своей пластикой. Но нигерийцу быстро стало скучно и он начал иногда проводить бои по MMA, а в 2015-м году окончательно перебрался в смешанные единоборства. Яркая ударная техника Исраэля быстро помогла ему стать целью топовых организаций. Однако, нигериец ушел в самый лучший промоушен, где дебютировал 10 февраля 2018 года в бою с Робом Уилкинсоном – победа техническим нокаутом.





Уже во втором поединке Адесанья получил итальянского борца Веттори, и бой с ним вышел очень тяжелым, поскольку сопернику удавалось переводить схватку в партер, где Исраэлю было очень сложно сдерживать натиск.

Как оказалось, тот поединок был для Адесаньи самым тяжелым, если не брать во внимание схватку с Яном Блаховичем. После Веттори нигериец зачистил свой дивизион, красиво побеждая каждого из оппонентов. Когда претендентов не стало, то он поднялся в полутяжи, где Блахович недружелюбно его встретил и нанес первое поражение в карьере.

За время зачистки среднего веса и одного боя в полутяжах у Адесаньи появился настоящий жесткий претендент. Веттори после первого боя с Исраэлем попался на допинге и выиграл пять поединков, из которых последние два имели приставку «топ». Марвину удалось победить решением Джека Херманссона и Кевина Холланда.





С момента первого поединка нигериец и итальянец стали лучше во всех компонентах и теперь нас ждет очень интересный поединок. Конечно, в ударной технике, скорости и на дистанции Адесанья продолжает иметь колоссальное преимущество. К тому же, у нигерийца неплохая защита от тейкдаунов. Проблемы он имеет лишь с физически мощными борцами, а Марвин – один из них.

Веттори имеет хорошие мощные проходы в ноги, он любит клинчевать своих соперников у сетки. В стойке у него проблемы в защите, и в атаке итальянец очень корявый. Но многое претенденту можно простить, поскольку у Марвина достаточно крепкая челюсть.





Мы уверены, что в предстоящем поединке Адесанье удастся обыграть Веттори на дистанции, поскольку его бойцовский IQ выше. Тот же Блахович с трудом переводил бой с Исраэлем в партер, а он боец более мощный и из другого веса.

Прогноз: Победа Адесаньи единогласным решением судей.

ФИГЕЙРЕДУ – МОРЕНО

Во втором по значимости поединке турнира состоится реванш чемпиона наилегчайшего веса Дейвисона Фигейреду (20-1-1) и Брэндона Морено (18-5-2).

Фигейредо и Морено встречались 12 декабря 2020 года и в том поединке Дейвисон смотрелся большим фаворитом, поскольку его противника многие эксперты уже давно записали в перечень сбитых летчиков. Но Брэндон в том поединке показал больше желания и упорства, благодаря чему загнал чемпиона в тупик.

Морено в UFC провел 11 поединков, из которых проиграл два Серхио Петтису и Александру Пантохе, свел вничью бои с Аскаром Аскаровым и Фигейредо. До первого чемпионского боя Брэндон имел серию из трех побед над Кай Карой Францом, Юсьером Формигой и Брэндоном Ровайлем. Последний раз в статусе проигравшего мексиканец был 19 мая 2018 года.





Отметим, что тот же Фигейреду свое последнее поражение потерпел 23 марта 2019 года в бою с Формигой но затем вел серию уверенных побед над топовыми оппонентами: Александром Пантохой, Тимом Эллиоттом, Джозефом Бенавидесом дважды и Алексом Пересом.

В предстоящем поединке Фигейредо снова будет фаворитом и на этот раз он отнесется к сопернику очень серьезно. Главная проблема Дейвисона перед предстоящем поединком – это схожесть по стилю. Оба любят финишировать оппонентов болевыми приемами, но у чемпиона еще есть нокаутирующий удар, который, как нам кажется, делает его фаворитом.

Прогноз: Победа Фигейредо нокаутом в четвертом раунде.

ЭДВАРДС – ДИАС

В третьем по значимости, но самом интересном поединке на турнире, британец Леон Эдвардс (18-3) сразится со скандальным американцем Нэйтом Диасом (20-12).

Этот бой изначально хотели провести 15 мая, но Диас травмировался, и бойцы согласились подраться в другую дату.

Диас выйдет на поединок после очередного длинного простоя. В карьере Нэйта такое случается уже во второй раз. Сначала он после второй схватки с Конором Макгрегором пропустил три года, а теперь полтора.





В 2019-м году Диас вернулся в клетку, но в полусредний вес, где уверенно победил Энтони Петтиса, а затем уступил из-за остановки врача Хорхе Масвидалю.

Эдвардс сейчас ведет серию из восьми побед в полусреднем весе, а в марте получил элиминатор с Белалом Мухаммадом. Но бой завершился очень неожиданно – в начале второго раунда британец случайно попал сопернику пальцем в глаз и травмировал тому сетчатку. Из-за повреждения Мухаммад не смог продолжать поединок, а его результат признали не состоявшимся.

Фаворитом предстоящего поединка является Эдвардс, навыки которого в стойке и борьбе на очень хорошем уровне. У Диаса хороший бокс, но не самые быстрые и сильные удары, к тому же, он неплох в джиу-джитсу.





Однако Леон более универсален и мощный. Нэйт часто побеждает в последних раундах из-за своей хорошей выносливости. Поможет ему это в поединке? – Сомневаемся, поскольку соперник также хорошо работает на всю дистанцию.

Вишенкой для победителя станет тот факт, что победитель получит титульный бой после Колби Ковингтона.

Прогноз: Победа Эдвардса решением судей.

Онлайн трансляция трех главных поединков турнира UFC 263.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua