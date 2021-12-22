Это не Федор Емельяненко. Экс-чемпион UFC назвал лучшего бойца в истории MMA

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Футбол (15 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
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22:00 Сент-Этьен - Нант 0:1 Окончен
22:00 Бордо - Лилль 2:3 Окончен
22:00 Лорьян - ПСЖ 1:1 Окончен
22:00 Марсель - Реймс 1:1 Окончен
22:00 Монпелье - Анже 4:1 Окончен
22:00 Лион - Мец 1:1 Окончен
22:00 Монако - Ренн 2:1 Окончен
22:00 Ницца - Ланс 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
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17:30 Венеция - Лацио 1:3 Окончен
19:30 Интер - Торино 1:0 Окончен
19:30 Рома - Сампдория 1:1 Окончен
21:45 Эмполи - Милан 2:4 Окончен
21:45 Наполи - Специя 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
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20:00 Гранада - Атлетико 2:1 Окончен
22:30 Атлетик - Реал 1:2 Окончен
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19:00 СК Сокол - Донбасс 1:4 Окончен
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02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс -:- Перенесен
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02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Перенесен
02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс 125:96 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 105:91 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс 114:102 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 90:108 Окончен
нет важных матчей
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18:30 Мариуполь - Альтаир -:- Запланирован
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02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Виннипег Джетс -:- Перенесен
05:00 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
21:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
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02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Перенесен
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
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18:45 Белый Барс - Донбасс -:- Запланирован
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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Баффало Сэйбрс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз Перенесен
03:00 Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Тампа-Бэй Лайтнинг Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс Перенесен
05:00 Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
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19:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован

Это не Федор Емельяненко. Экс-чемпион UFC назвал лучшего бойца в истории MMA

Майкл Биспинг уверен, что «Последний Император» не заслужил на такой статус
MMA
22 декабря 20:58
Это не Федор Емельяненко. Экс-чемпион UFC назвал лучшего бойца в истории MMA
Федор Емельяненко / Фото: Bellator

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг в эфире своего подкаста объяснил, почему не считает россиянина Федора Емельяненко (40-6) величайшим бойцом в истории.

«Я не считаю Федора величайшим бойцом в истории ММА. Конечно, он был фантастическим бойцом и у него была потрясающая карьера. Федор отлично выступал в Японии, но в Strikeforce ничего не показал.

Поэтому я не считаю его величайшим. Я бы назвал величайшим бойцом в истории Джона Джонса».

Напомним, ранее Емельяненко назвал сроки завершения своей бойцовской карьеры.

Карен Агабекян
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