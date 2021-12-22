«Федор Емельяненко паршивый промоутер». Президент UFC вылил грязь на «Последнего императора»
Это не Федор Емельяненко. Экс-чемпион UFC назвал лучшего бойца в истории MMA
Майкл Биспинг уверен, что «Последний Император» не заслужил на такой статус
22 декабря 20:58
Федор Емельяненко / Фото: Bellator
Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг в эфире своего подкаста объяснил, почему не считает россиянина Федора Емельяненко (40-6) величайшим бойцом в истории.
«Я не считаю Федора величайшим бойцом в истории ММА. Конечно, он был фантастическим бойцом и у него была потрясающая карьера. Федор отлично выступал в Японии, но в Strikeforce ничего не показал.
Поэтому я не считаю его величайшим. Я бы назвал величайшим бойцом в истории Джона Джонса».
Напомним, ранее Емельяненко назвал сроки завершения своей бойцовской карьеры.