«Федор Емельяненко паршивый промоутер». Президент UFC вылил грязь на «Последнего императора»
«Последний император» определился. Федор Емельяненко назвал сроки завершения карьеры
Однако есть один нюанс
15 декабря 07:19
Федор Емельяненко / Фото - eurosportЛегендарный российский тяжеловес ММА Федор Емельяненко (40-6) с уверенностью заявил, что закончит свою спортивную карьеру летом 2022 года. Согласно контракта с Bellator, у «Последнего императора» остался один бой, который он может провести против опытного Чейка Конго (31-11-2).
Цитирует Емельяненко Okko.
«Мне бы хотелось провести бой в июне или июле против Чейка Конго, но посмотрим, как оно будет на самом деле. Если Валентин Молдавский станет чемпионом, то будем смотреть кто будет вторым-третьим номером в рейтинге Bellator. Если у Вали вдруг что-то не получится, я бы хотел биться за пояс с Райаном Бейдером».
Напомним, что Емельяненко свой последний бой провел в октябре этого года, нокаутом в первом раунде победив Тимоти Джонсона.
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