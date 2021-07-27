Это слишком даже для него. Макгрегор вспомнил покойного отца Нурмагомедова

Похоже, поражение плохо повлияло на ирландца

Конор Макгрегор / фото - Eurosport

Экс-чемпион двух весовых категорий UFC Конор Макгрегор вновь «жестит» в своем Twitter. В этот раз жертвой одиозного ирландца стал отец Хабиба Нурмагомедова, который скончался от коронавируса летом прошлого года.

Пару месяцев назад непобежденный чемпион оставил комментарий, адресованный Дастину Порье после его победы во втором бою с Конором:

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Дастина. Надеюсь, что ты заберешь пояс к концу этого года».

«Обиженный» ирландец, после поражения в трилогии, решил ответить Нурмагомедову, упомянув его отца и наставника.

«Коронавирус – добро, а отец – зло?»

После шквала критики ирландец все же удалил пост.

Ранее Notorious «проехался» по жене Дастина.