«Этот парень уникален». Глава UFC рассказал, почему к Макгрегору особое отношение
Президент UFC Дэйна Уайт
рассказал, почему у него особое отношение к экс-чемпиону полулегкого и легкого весов Конору Макгрегору (22-6). Слова главы организации приводит портал bloodyelbow.com.
«Я вел дела с тысячами бойцов. И многие из них только и делали, что: «Ох, для меня это не самый лучший бой в данное время» или же ходили вокруг да около, докапываясь к различным деталям, но не этот гребаный парень. Помню, как мы были в его съемном доме, когда Алдо выбыл из боя летом 2015-го. И вот что он сказал: «Мне плевать, кого ты найдешь. Я собираюсь тренироваться. Когда ты все утрясешь, то позвони и дай знать».
А затем был поединок с Нэйтом Диасом... У Конора сорвался еще один бой и он сказал: «Что ж, давайте драться с Диасом». При этом он отказался биться с ним в промежуточном весе, заявив: «Это полная хрень, если я не буду драться с ним в его весовой».
И Конор Макгрегор был именно таким с самого первого дня, как он присоединился к этой долбаной компании. Поэтому хочу сказать любому, кто тыкает пальцем и говорит: «Ох, этот парень пользуется особым отношением», так это потому, что он и есть особенный. Этот парень уникален. Вы даже не представляете, со сколькими бойцами мне приходилось иметь дело, которые вели подобные разговоры: «Это плохо для моего имиджа», «Я не дерусь с друзьями» и так далее».
Напомним, ранее Олимпийская чемпионка по боксу заявила, что Макгрегора недолюбливают в родной Ирландии.
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