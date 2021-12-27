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«Этот парень уникален». Глава UFC рассказал, почему к Макгрегору особое отношение

Глава промоушена признался, что Конор никогда не отказывался от соперников
MMA
22:40
«Этот парень уникален». Глава UFC рассказал, почему к Макгрегору особое отношение
Дэйна Уайт и Конор Макгрегор / Фото: The Sun

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, почему у него особое отношение к экс-чемпиону полулегкого и легкого весов Конору Макгрегору (22-6). Слова главы организации приводит портал bloodyelbow.com.

«Я вел дела с тысячами бойцов. И многие из них только и делали, что: «Ох, для меня это не самый лучший бой в данное время» или же ходили вокруг да около, докапываясь к различным деталям, но не этот гребаный парень. Помню, как мы были в его съемном доме, когда Алдо выбыл из боя летом 2015-го. И вот что он сказал: «Мне плевать, кого ты найдешь. Я собираюсь тренироваться. Когда ты все утрясешь, то позвони и дай знать».

А затем был поединок с Нэйтом Диасом... У Конора сорвался еще один бой и он сказал: «Что ж, давайте драться с Диасом». При этом он отказался биться с ним в промежуточном весе, заявив: «Это полная хрень, если я не буду драться с ним в его весовой».

И Конор Макгрегор был именно таким с самого первого дня, как он присоединился к этой долбаной компании. Поэтому хочу сказать любому, кто тыкает пальцем и говорит: «Ох, этот парень пользуется особым отношением», так это потому, что он и есть особенный. Этот парень уникален. Вы даже не представляете, со сколькими бойцами мне приходилось иметь дело, которые вели подобные разговоры: «Это плохо для моего имиджа», «Я не дерусь с друзьями» и так далее».

Напомним, ранее Олимпийская чемпионка по боксу заявила, что Макгрегора недолюбливают в родной Ирландии

Источник: fightnews.info Карен Агабекян
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Конор Макгрегор Дэйна Уайт

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