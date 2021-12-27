Олимпийская чемпионка по боксу: «Ирландцы недолюбливают Макгрегора»

Конор Макгрегор / Фото: MMA Fighting

Олимпийская чемпионка по боксу Кэти Тэйлор заявила MMA Fighting, что ирландские болельщики недостаточно уважают экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора (22-6).



У него было несколько спорных ситуаций вне октагона и этого его соотечественники не оценили. Можно сказать, что они его недолюбливают. Но я считаю Конора выдающимся спортсменом и с нетерпением жду его возвращения в октагон».