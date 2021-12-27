Хирн: «Сколько же Макгрегору нужно заплатить, чтобы он рискнул выйти в ринг с Джейком Полом»
Олимпийская чемпионка по боксу: «Ирландцы недолюбливают Макгрегора»
Как оказалось, действия Конора вне клетки, испортили его репутацию
15:39
Конор Макгрегор / Фото: MMA Fighting
Олимпийская чемпионка по боксу Кэти Тэйлор заявила MMA Fighting, что ирландские болельщики недостаточно уважают экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора (22-6).
«Конор является фантастическим спортсмен и замечательный бизнесменом, но я сомневаюсь в том, что здесь, в Ирландии, его достаточно уважают.
У него было несколько спорных ситуаций вне октагона и этого его соотечественники не оценили. Можно сказать, что они его недолюбливают. Но я считаю Конора выдающимся спортсменом и с нетерпением жду его возвращения в октагон».
Напомним, чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра намерен провести поединок с Макгрегором в мае.
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