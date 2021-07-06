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Евлоев назвал соперника, давшего Нурмагомедову наиболее конкурентный бой

Мовсар аргументировал свой выбор
MMA
6 июля 22:50
Евлоев назвал соперника, давшего Нурмагомедову наиболее конкурентный бой
Хабиб Нурмагомедов / фото - bleacherreport.com

Непобежденный российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев в интервью YouTube-каналу RT Sport MMA заявил, что наиболее конкурентный бой экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову смог дать Конор Макгрегор (22-5). 

Несмотря на то, что в поединке на турнире UFC 229 россиянин заставил ирландца сдаться в четвертом раунде, Евлоев уверен, что интрига в этом противостоянии сохранялась до самой последней минуты.

«Из соперников, которые были у Хабиба, наверное, Конор смотрелся более-менее конкурентно, потому что до самого конца этого боя была интрига. А с Джастином Гэтжи, с тем же Дастином Порье, за исключением момента, когда тот взял Хабиба на удушающий прием, и со стороны казалось, что это довольно-таки жестко, в принципе, все было очевидно до начала».

Менеджер Нурмагомедова готов поставить миллион долларов на женщину в бою с Макгергором.

Рене Тер Велде
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Теги

Мовсар Евлоев Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор

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