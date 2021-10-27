Файт-кард финального турнира PFL: Харрисон, Шилдс, Купер – Магомедкеримов
Представляем весь файт-кард финального турнира PFL, где свои бои проведум олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон и олимпийская золотая медалистка в боксе Кларесса Шилдс.
Файт-кард турнира:
Легкий вес, до 70 кг. Кайла Харрисон (11-0) vs Тэйлор Гуардадо (3-1)
Полусредний вес, до 77 кг. Рэй Купер (23-7-1) vs Магомед Магомедкеримов (28-5)
Легкий вес, до 70 кг. Кларесса Шилдс (1-0) vs Абигэйл Монтес (2-0)
Тяжелый вес, до 120 кг. Бруно Энрике Каппелозза (13-5) vs Анте Делия (19-4)
Полулегкий вес, до 66 кг. Мовлид Хайбулаев (18-0-1) vs Крис Уэйд (20-6)
Полутяжелый вес, до 93 кг. Антонио Карлос (12-5) vs Мартин Гамлет (8-2)
Легкий вес, до 70 кг. Лоик Раджабов (15-3-1) vs Рауш Манфио (14-3)
Полутяжелый вес, до 93 кг. Омари Ахмедов (21-6-1) vs Джордан Янг (11-2)
Легкий вес, до 70 кг. Джулия Бадд (15-3) vs Кэтлин Янг (12-11-1)
Легкий вес, до 70 кг. Дон Мэдж (9-3-1) vs Натан Уилльямс (12-7)
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