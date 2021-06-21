Файткард турнира UFC Fight Night 190

Главным событием турнира станет поединок Волков – Гане

Фото: fightnews.info

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC Apex 26-го июня состоится турнир UFC Fight Night 190, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между бойцом из России Александром Волковым (33-8) и третьим номером рейтинга Сирилом Ганом (8-0), еще не знававшим горечи поражения.

Тогда как в прелимах свое очередное выступление проведет другой российский боец Тимур Валиев, которому предстоит столкнуться в октагоне с серьезным испытанием в лице бразильца Раони Барселоса.

Всего в карде UFC Fight Night 190 запланировано тринадцать поединков с участием спортсменов из Казахстана, Бразилии, Франции, Литвы, России и Соединенных Штатов Америки.

Основной кард:

Александр Волков – Сирил Гане

Таннер Босер – Овинс Сент-Прю

Данило Маркес – Кеннеди Нзечукву

Андре Фили – Даниэль Пинеда

Николас Далби – Тим Минс

Джай Херберт – Ренато Мойкано

Прелимы:

Раони Барселос – Тимур Валиев

Мишел Празерес – Шавкат Рахмонов

Марцин Прахне – Ике Вильянуэва

Джулия Авила – Юлия Столяренко

Джастин Джейнс – Чарльз Роса

Дамир Хаджович – Янси Медейрос

Ворли Алвес – Джеремайя Уэллс

Пресс-служба UFC опубликовала яркий постер поединка между россиянином Александром Волковым и французом Сирилом Гане.