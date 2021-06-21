Файткард турнира UFC Fight Night 190
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC Apex 26-го июня состоится турнир UFC Fight Night 190, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между бойцом из России Александром Волковым (33-8) и третьим номером рейтинга Сирилом Ганом (8-0), еще не знававшим горечи поражения.
Тогда как в прелимах свое очередное выступление проведет другой российский боец Тимур Валиев, которому предстоит столкнуться в октагоне с серьезным испытанием в лице бразильца Раони Барселоса.
Всего в карде UFC Fight Night 190 запланировано тринадцать поединков с участием спортсменов из Казахстана, Бразилии, Франции, Литвы, России и Соединенных Штатов Америки.
Основной кард:
Александр Волков – Сирил Гане
Таннер Босер – Овинс Сент-Прю
Данило Маркес – Кеннеди Нзечукву
Андре Фили – Даниэль Пинеда
Николас Далби – Тим Минс
Джай Херберт – Ренато Мойкано
Прелимы:
Раони Барселос – Тимур Валиев
Мишел Празерес – Шавкат Рахмонов
Марцин Прахне – Ике Вильянуэва
Джулия Авила – Юлия Столяренко
Джастин Джейнс – Чарльз Роса
Дамир Хаджович – Янси Медейрос
Ворли Алвес – Джеремайя Уэллс
Пресс-служба UFC опубликовала яркий постер поединка между россиянином Александром Волковым и французом Сирилом Гане.
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