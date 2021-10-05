С болью в голосе. Федор Емельяненко рассказал о своих отношениях с братом
Федор Емельяненко – о сделке с UFC: «Какие бы суммы мне ни предлагали, это была просто подстава»
Легендарный тяжеловес раскритиковал руководство американского промоушена
19:43
Федор Емельяненко / Фото - ringside24Бывший чемпион Pride, выступающий ныне в Bellator, Федор Емельяненко (39-6-1) рассказал о деталях диалога с руководством UFC. Накануне ветеран ММА заявил, что президент UFC Дэйна Уайт вел себя с ним некорректно.
«Есть в американцах, не во всех, но во многих — когда человек думает, что власть имеет, то ведет себя хамовато-нагловато. Вадим вел переговоры и некоторые разговоры записывал. Почту показывал. Мы обсуждаем вопросы, нам высылают контракт, мы вычеркиваем из него определенные пункты, обговариваем это, нам говорят: «Ладно, хорошо», – и высылают новый контракт, в котором эти пункты просто поменяли местами, ничего не убрав».
«Я не понимаю, какой был смысл в той встрече, потому что я был под контрактом [со Strikeforce]. Какие бы суммы мне ни предлагали, это была просто подстава. После моего возвращения тоже предлагали [контракт с UFC]. Неприятно общаться с людьми, когда они: «Мы – самые крутые, UFC – самый лучший промоушен, у нас все самое лучшее». Ну если у вас самый лучший промоушен, сделайте гонорар тогда самый лучший и команду мою возьмите. А в ответ: «Над гонораром мы подумаем, а команда твоя нам не нужна».
Отметим, что в UFC несколько раз пытались подписать Емельяненко. В одном из интервью Уайт заявил, что этого не случилось только из окружения Федора, хотя промоушен предлагал ему «космические» деньги.
Свой следующий поединок Емельяненко-старший проведет 23 октября в рамках Bellator 269 против Тимоти Джонсона.
Комментарии 0