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Федор Емельяненко – о сделке с UFC: «Какие бы суммы мне ни предлагали, это была просто подстава»

Легендарный тяжеловес раскритиковал руководство американского промоушена
MMA
19:43
Федор Емельяненко – о сделке с UFC: «Какие бы суммы мне ни предлагали, это была просто подстава»
Федор Емельяненко / Фото - ringside24
Бывший чемпион Pride, выступающий ныне в Bellator, Федор Емельяненко (39-6-1) рассказал о деталях диалога с руководством UFC. Накануне ветеран ММА заявил, что президент UFC Дэйна Уайт вел себя с ним некорректно.

«Есть в американцах, не во всех, но во многих — когда человек думает, что власть имеет, то ведет себя хамовато-нагловато. Вадим вел переговоры и некоторые разговоры записывал. Почту показывал. Мы обсуждаем вопросы, нам высылают контракт, мы вычеркиваем из него определенные пункты, обговариваем это, нам говорят: «Ладно, хорошо», – и высылают новый контракт, в котором эти пункты просто поменяли местами, ничего не убрав».


 «Я не понимаю, какой был смысл в той встрече, потому что я был под контрактом [со Strikeforce]. Какие бы суммы мне ни предлагали, это была просто подстава. После моего возвращения тоже предлагали [контракт с UFC]. Неприятно общаться с людьми, когда они: «Мы – самые крутые, UFC – самый лучший промоушен, у нас все самое лучшее». Ну если у вас самый лучший промоушен, сделайте гонорар тогда самый лучший и команду мою возьмите. А в ответ: «Над гонораром мы подумаем, а команда твоя нам не нужна».


Отметим, что в UFC несколько раз пытались подписать Емельяненко. В одном из интервью Уайт заявил, что этого не случилось только из окружения Федора, хотя промоушен предлагал ему «космические» деньги.

Свой следующий поединок Емельяненко-старший проведет 23 октября в рамках Bellator 269 против Тимоти Джонсона.
Источник: sport-express.ru Владимир Кириченко
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Федор Емельяненко Дэйна Уайт

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