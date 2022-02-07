Федор Емельяненко – о бое Молдавский – Бейдер: «Во всех аспектах Валентин лучше»
Федор Емельяненко назвал двух возможных соперников в Bellator. Оба экс-чемпионы UFC
Легенда ММА намерен вернутся в клетку на ивенте в Москве
14:54
Федор Емельяненко / Фото - firstsportzВетеран ММА, боец тяжелого дивизиона Bellator Федор Емельяненко (40-6) заявил, что в следующем поединке намерен выйти в октагон или с Фабрисио Вердумом (24-9-1), или с Джуниором Дос Сантосом (21-9). Оба бразильца являются экс-чемпионами UFC.
«Мне интересно выступить против Вердума, против Джуниора дос Сантоса. Посмотрим, что будет предлагать Bellator».
По словам легендарного бойца, свой следующий бой он проведет на турнире Bellator в Москве.
«Несколько дней пройдет, и будем конкретно говорить по мне и предстоящему турниру в Москве».
Напомним, что Емельяненко свой последний бой провел в октябре минувшего года, нокаутом в первом раунде победив Тимоти Джонсона.
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