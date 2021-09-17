Федор Емельяненко – о провале переговоров с UFC: «Дэйна Уайт некорректно себя повел, по-хамски разговаривал»

«Последний император» несколько раз вел переговоры с самым популярным ММА-промоушеном мира

Фото: Fight Nights Global 50

Бывший чемпион Pride, выступающий ныне в Bellator, Федор Емельяненко рассказал, почему на стыке 00-х и 10-х годов не подписал контракт с UFC:

«Общался в Дэйной Уайтом и его окружением. Даже после моего возвращения был разговор. Нужны подробности? Дэйна Уайт некорректно себя повел, по-хамски разговаривал. Мы встречались с ним на острове, когда я уже подписал контракт с Strikeforce. Они выразили желание встретиться, прилетели на частном самолете, поговорили. Но у меня уже был контракт. Если бы я подписал контракт с UFC, Strikeforce подал бы в суд на меня. В итоге я бы не бился ни здесь, ни там, пока шло разбирательство. Это могло длиться годы. На вопрос, готовы ли они выплачивать неустойку, если пойдет подобный процесс, никто гарантий не дал. Я вообще не понял смысла этой встречи, потому что у меня был действующий контракт. Вадиму Финкельштейну хотелось что-то услышать, какие-то цифры, поэтому он встречу сделал. Когда я был свободен, Дэйна Уайт ничего не предложил. У меня появился контракт, мне предложили большие суммы, но смысл? Меня бы просто «потушили» без боев, и все».

Отметим, что UFC несколько раз пыталось подписать Емельяненко. В одном из интервью Уайт заявил, что этого не случилось только из окружения Федора, хотя промоушен предлагал ему «космические» деньги.

Ранее младший брат Федора Александр выдвинул свою версию того, почему «Последний император» дрался в UFC.