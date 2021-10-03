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Фергюсон готов провести бой с Махачевым
«Эль кукуй» обратился к тренеру бойца Хабибу Нурмагомедову
3 октября 15:32
Фото: Getty Images
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон в Twitter обратился к Хабибу Нурмагомедову, выразив готовность провести бой с его подопечным Исламом Махачевым (20-1):
«Скоро увидимся. С тобой и твоим олухом».
Фергюсон не появлялся в октагоне с момента поражения от Бенеила Дариуша, на турнире UFC 262. Махачев же скоро проведет бой против Дэна Хукера.
Напомним, Фюргюсон регулярно оставляет посты у себя в социальных сетях, но не выходит на связь с руководством UFC. Сейчас «Эль Кукуй» находится на серии из трех поражений.
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