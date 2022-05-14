Фергюсон: «Чендлер выбил меня из строя на долгое время»
Фергюсон: «Как только я буду готов, в UFC дадут мне бой»
Американец намерен провести следующий поединок, как только будет готов
17:00
Тони Фергюсон / фото - thesun.co.uk
Ветеран UFC Тони Фергюсон (25-7) заявил, что намерен провести следующий поединок, как только будет готов.
Американца цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:
«Как только буду готов, я сообщу об этом UFC, и гарантирую, что они дадут мне бой. Я был готов драться в Абу-Даби с Исламом Махачевым, но из-за некоторых вещей этого не произошло. Я стараюсь использовать каждую возможность и каждый раз, когда выступаю, представляю UFC. Я всегда рядом с компанией. Они знают, что я их человек, поэтому и сказали, что я никуда не уйду».
Майкл Чендлер (23-7) нокаутировал Тони Фергюсона на UFC 274.
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