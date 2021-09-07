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Фигейреду: «Морено убегает от боя»

Бывший чемпион UFC обвинил своего недавнего обидчика в трусости
MMA
16:39
Фигейреду: «Морено убегает от боя»
Дейвисон Фигейреду и Брендон Морено / Фото - hubloid.com.ua
Экс-чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисон Фигейреду (20-2-1) в интервью AG Fight обвинил обладателя титула в этом весе Брендона Морено (19-5-2), в том, что он избегает очного поединка.

«Теперь он убегает от боя. Он знает, что единственный бой, который он сможет продать – это я и он. Он не хочет терять пояс. Теперь он стал еще более высокомерным. В первом бою я сломал его в бою, он бегал, чтобы не оказаться нокаутированным. Я дал ему матч-реванш, а теперь он делает такую ​​гадость?. Он должен быть мужчиной и занять позицию чемпиона. Я защищал пояс от него. Он знает, что я не уйду. Это стало личным. Я даже не могу смотреть его сообщения в социальных сетях, меня от этого тошнит. Я хочу драться с ним».


Напомним, на турнире UFC 263 Морено удушающим приемом сумел финишировать Фигейреду в третьем раунде, став первым в истории мексиканским чемпионом.
Владимир Кириченко
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Брэндон Морено Дейвисон Фигейреду

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