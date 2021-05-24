Гарбрандт проиграл Фонту решением судей и другие результаты турнира UFC Fight Night 188
Фонт в следующем поединке намерен встретится с победителем пары Диллашоу – Сандхаген
Американский легковес высказался после триумфа над Гарбрнадтом
08:34
Роб Фонт / Фото - cbssportsАмериканский боец легчайшего дивизиона UFC Роб Фонт (19-4) поделился эмоциями после уверенной победы над экс-чемпионом в этом весе Коди Гарбрандтом (12-4).
Цитирует Фонта ESPN.
«Главным ключом к моей победе стал джеб, благодаря которому мне удавалось удерживать Коди на дистанции. Я знал, что бросаться в размен ударами с ним нельзя и постоянно напоминал себе об этом на протяжении всего боя. Как я уже говорил, у меня лучший джеб в UFC. Теперь я хочу дождаться результата титульного боя и поединка между Диллашоу и Сандхагеном. Следующий бой я хочу провести с победителем этой пары, либо если поступит предложение выйти на бой за титул чемпиона, то я не буду от него отказываться».
Напомним, в главном событии турнира UFC Fight Night 188 Фонт единогласным решением судей выиграл у Гарбрандта.
Бой Диллашоу – Сандхаген состоится 24 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).