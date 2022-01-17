Экс-соперник Ломаченко готов подраться с бойцом UFC в андеркарде поединка Фьюри – Нганну
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
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17:59
23 января на турнире UFC 270 чемпион тяжелого веса Фрэнсис Нганну
(16-3) проведет первую защиту чемпионского пояса против бывшего спарринг-партнера Сирила Гане (10-0).
Нганну на текущий момент ведет серию из пяти побед нокаутами над топовыми оппонентами, среди которых три экс-чемпиона организации.
Гане перешел в UFC в 2019-м году и с тех пор выиграл семь поединков.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.