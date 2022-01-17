Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция

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23 января на турнире UFC 270 чемпион тяжелого веса Фрэнсис Нганну (16-3) проведет первую защиту чемпионского пояса против бывшего спарринг-партнера Сирила Гане (10-0).



Нганну на текущий момент ведет серию из пяти побед нокаутами над топовыми оппонентами, среди которых три экс-чемпиона организации.

Гане перешел в UFC в 2019-м году и с тех пор выиграл семь поединков.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.