В UFC опубликовали эффектный постер поединка Волков – Гане
Гане: «Если бой перейдет в партер, то я смогу нокаутировать Волкова»
Французский боец – о предстоящем поединке на турнире UFC Fight Night 190
21:21
Сирил Гане / Фото - octagon.expressТоповый французский тяжеловес UFC Сирил Гане (8-0) в интервью YouTube-каналу Карин Брайант поделился ожиданиями от поединка с Александром Волковым (33-8), который состоится 27 июня на турнире UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«Волков очень хорош, он один из лучших в этом дивизионе, и поэтому я с радостью жду боя с ним. Раньше я никогда не дрался с парнями выше меня. Еще он тяжелее меня, у него высокий уровень ударной техники и борьбы. Волков хорош везде, так что для меня это будет серьезная проверка. Думаю, Александру не нравится, когда у соперника есть нокаутирующая мощь, он становится неуверенным. В стойке постараюсь достать его тяжелыми ударами. Если бой перейдет в партер, я смогу нокаутировать его досрочно, но ради фанатов и Дэйны Уайта предпочитаю сделать это в стойке. Уверен, у меня все получится».
Файткард турнира UFC Fight Night 190.
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