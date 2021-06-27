Гане: «Мне не нужно проводить еще один бой, чтобы получить титульный шанс»

Сирил Гане / фото - fightnews.info

Небитый тяжеловес из Франции Сирил Гане (9-0) уверен, что победа над Александром Волковым (33-9) в мэйн-ивенте сегодняшнего турнира UFC Fight Night 190 укрепила его статус как одного из главных претендентов на титул дивизиона, которым сейчас владеет его бывший партнер по тренировкам Фрэнсис Нганну (16-3).

Француза цитирует mmajunkie.usatoday.com:

Я не испытываю проблем с тем, чтобы драться с Нганну, если этот бой все-таки произойдет. У меня нет никаких трудностей с этой ситуацией, хоть мы с ним и вышли из одного зала. Да, до этого мне было слегка некомфортно. Но сейчас все нормально. Мы будем драться за пояс. И по-настоящему замечательно для всех нас - меня, его и моего тренера».