Нганну проявил неуважение к Гане и своему бывшему тренеру. Видео
Гане назвал победу над российским тяжеловесом любимой в карьере
Француз победил Волкова единогласным решением судей
20:58
Фото: MMA Fighting
Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Гане (10-0) заявил, что победа над россиянином Александром Волковым (35-9) является его любимой. Слова французского бойца приводит MMAJunkie:
«Победа над Волковым – любимая в моей карьере. Волков – один из лучших бойцов нашего дивизиона. Он универсален, может делать все что угодно. Высокий, тяжелее, чем я, очень опытный. Помню, как он был чемпионом в Bellator. Как раз на следующий год после этого я начал заниматься муай-тай».
Напомним, Гане победил Волкова единогласным решением судей. После этого он избил Деррика Льюиса, а сейчас ждет боя против Фрэнсиса Нганну за полноценный пояс UFC.
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