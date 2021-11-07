Нганну проявил неуважение к Гане и своему бывшему тренеру. Видео

Фрэнсис сделал поступок, который сложно назвать мужским





Фрэнсис Нганну - Сирил ГанT

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) на турнире UFC 268 проявил неуважение к своему следующему сопернику Сирилу Гане (10-0) и его тренеру, с которым камерунец начинал свою профессиональную карьеру.



Нганну прошел мимо Гане и тренера, даже не повернув голову в их сторону.





Напомним, Нганну и Гане проведут поединок на UFC 270 в январе.