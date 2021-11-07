Джон Джонс: «Нганну – самая большая звезда тяжелого веса, и к тому же у него есть титул. Вот чего я хочу»
Нганну проявил неуважение к Гане и своему бывшему тренеру. Видео
Фрэнсис сделал поступок, который сложно назвать мужским
18:00
Фрэнсис Нганну - Сирил ГанT
Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) на турнире UFC 268 проявил неуважение к своему следующему сопернику Сирилу Гане (10-0) и его тренеру, с которым камерунец начинал свою профессиональную карьеру.
Нганну прошел мимо Гане и тренера, даже не повернув голову в их сторону.
Напомним, Нганну и Гане проведут поединок на UFC 270 в январе.
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