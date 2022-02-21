Гане: «Я должен отомстить Нганну за этот проигрыш»

Сирил Гане / фото - ESPN

Топовый тяжеловес UFC Сирил Гане (10-1) признался, что хочет отомстить за первое поражение в карьере чемпиону своего дивизиона Фрэнсису Нганну (17-3).

Гане цитирует портал mmafighting.com:

Могу сказать, что уже пережил все это и не расстроюсь, если больше не получу возможность подраться с Нганну. Я провел действительно хороший бой. Да, я проиграл, но не был разбит или сокрушен».