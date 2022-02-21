Блейдс вызвал на поединок Гане
Гане: «Я должен отомстить Нганну за этот проигрыш»
Француз хочет провести реванш с камерунцем
08:10
Сирил Гане / фото - ESPN
Топовый тяжеловес UFC Сирил Гане (10-1) признался, что хочет отомстить за первое поражение в карьере чемпиону своего дивизиона Фрэнсису Нганну (17-3).
Гане цитирует портал mmafighting.com:
«Я раньше не проигрывал, поэтому у меня никогда не было этого чувства. Я всегда говорил во время интервью, что не боюсь проиграть и это правда, но при этом никогда не знал, что буду чувствовать после поражения. Я боец и должен отомстить за этот проигрыш. Дело не в поясе или деньгах, просто я боец и конкурент, а Фрэнсис первый, кому удалось одолеть меня.
Могу сказать, что уже пережил все это и не расстроюсь, если больше не получу возможность подраться с Нганну. Я провел действительно хороший бой. Да, я проиграл, но не был разбит или сокрушен».
Фрэнсис Нганну вернется в октагон в 2023 году.
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