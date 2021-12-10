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Гарбрандт и О’Мэлли устроили словесную перепалку на пресс-конференции UFC 269

Бойцы вернуться в октагон 12 декабря



MMA
13:33
Гарбрандт и О’Мэлли устроили словесную перепалку на пресс-конференции UFC 269
Гарбрандт и О'Мэлли / Фото - sportzshala
Бойцы легчайшего дивизиона UFC Коди Гарбрандт (12-4) и Шон О’Мэлли (14-1) жестко высказались в адрес друг друга на пресс-конференции UFC 269.

Слова Гарбрандта цитирует MMA Fighting:

«Послушай, этот чувак, он приходит сюда, он делает свое дело, он идет своей дорогой. Посмотри, как он одет, какая у него прическа. Но у него тут другие проблемы, кроме меня. У него Раулиан Пайва».


Ответ О’Мэлли:

«С кем, черт возьми, ты дрался? Послушай, я не могу злиться на этого ребенка. Он понимает, что когда он проиграет, его шумиха уйдет. Его деньги уйдут. Его спонсоры уйдут, потому что ему надерут задницу».


12 декабря на UFC 269 О’Мэлли подерется с Раулианом Пайвой, а Гарбрандт – с Кайем Карой-Франсом. Файткард турнира.
Владимир Кириченко
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Коди Гарбрандт Шон О'Мэлли

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