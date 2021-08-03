Гарбрандт переходит в наилегчайший вес

Коди в первом бою сразится с жестким нокаутером





Коди Гарбрандт / Фото: UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт (12-4) спустился в наилегчайший дивизион, где проведет бой с Каем Карой-Франсом (22-9), сообщает mmajunkie.usatoday.com.



Этот бой пройдет 11 декабря на турнире UFC в США.

Напомним, Гарбрандт проиграл свое чемпионство нокаутом во время защиты против Ти Джея Диллашоу. Затем Коди снова досрочно уступил Диллашоу, а затем его удосрочил Педро Муньос.

После трех поражений подряд Гарбрандт уверенно выиграл у Рафаэля Ассунсао. Казалось, что Коди вновь вернулся в игру, но в мае его деклассировал Роб Фонт.