Сехудо: «Чимаев уничтожит Колби Ковингтона»
Генри Сехудо назвал лучшего бойца 2021 года
Экс-чемпион считает, что только один боец заслуживает это звание
12:56
Генри Сехудо / фото - Getty Images
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо в эфире подкаста The Triple C & Schmo Show рассказал, кого считает лучшим бойцом UFC в прошедшем 2021 году.
«Не отдам это звание никому другому, кроме «Нигерийского кошмара». Знаете почему? Этот парень останавливает соперников, он победил претендентов номер один и два. Усман обошел по кругу весь полусредний дивизион. Нужно отдать это звание королю pound-for-pound».
Напомним, Доминик Крус хочет реванш с Сехудо.
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