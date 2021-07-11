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Травма Макгрегора и победа Бернса. Все результаты турнира UFC 264

Лучшее выступление вечера продемонстрировал О`Мэлли
MMA
09:49
Травма Макгрегора и победа Бернса. Все результаты турнира UFC 264
Конор Макгрегор / фото - MMA Fighting

В Лас-Вегасе завершился вечер ММА UFC 264. 

Главным боем вечера была трилогия Конора Макгрегора (22-6) против Дастина Порье (28-6-1), в которой ирландец потерпел поражение. Вашем вниманию все результаты шоу смешанных единоборств.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:

Средний вес: бой Язон Ху – Ален Амедовски отменен из-за опасений по Covid-19, связанных с командой Амедовски;

Наилегчайший вес: Жалгас Жумагулов победил Джерома Риверу сдачей соперника (удушение гильотиной), 2:02, раунд 21;

Средний вес: Брэд Таварес победил Омари Ахмедова раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);

Женщины, наилегчайший вес: Дженнифер Майя победила Джессику Ай единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Средний вес: Дрикус дю Плесси победил Тревина Джайлса нокаутом (удары руками), 1:41, раунд 2;

Полулегкий вес: Илия Топурия победил Райана Холла нокаутом (удары руками), 4:47, раунд 1;

Полусредний вес: Мишель Перейра победил Нико Прайса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Полусредний вес: Макс Гриффин победил Карлоса Кондита единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

ОСНОВНОЙ КАРД:

Легчайший вес: Шон О’Мэлли победил Криса Моутиньо техническим нокаутом (удары руками), 4:33, раунд 3;

Женщины, промежуточный вес, до 63,3 кг: Ирэн Алдана победила Яну Куницкую техническим нокаутом (удары руками), 4:35, раунд 1;

Тяжелый вес: Тай Туиваса победил Грега Харди нокаутом (удары руками), 1:07, раунд 1;

Полусредний вес: Гилберт Бернс победил Стивена Томпсона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Легкий вес: Дастин Порье победил Конора Макгрегора техническим нокаутом (остановка врачом – травма ноги), 5:00, раунд 1.

Бонусы (по 75 тысяч долларов США каждому):

Бой вечера: Шон О’МэллиКрис Моутиньо;

Выступление вечера: Тай Туиваса;

Выступление вечера: Дрикус дю Плесси.

Конор ранее намекнул на еще 1 поединок против Дастина.

Антон Кривенко
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Теги

Конор Макгрегор Дастин Порье Гилберт Бернс

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