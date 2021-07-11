Травма Макгрегора и победа Бернса. Все результаты турнира UFC 264
В Лас-Вегасе завершился вечер ММА UFC 264.
Главным боем вечера была трилогия Конора Макгрегора (22-6) против Дастина Порье (28-6-1), в которой ирландец потерпел поражение. Вашем вниманию все результаты шоу смешанных единоборств.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:
Средний вес: бой Язон Ху – Ален Амедовски отменен из-за опасений по Covid-19, связанных с командой Амедовски;
Наилегчайший вес: Жалгас Жумагулов победил Джерома Риверу сдачей соперника (удушение гильотиной), 2:02, раунд 21;
Средний вес: Брэд Таварес победил Омари Ахмедова раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);
Женщины, наилегчайший вес: Дженнифер Майя победила Джессику Ай единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);
Средний вес: Дрикус дю Плесси победил Тревина Джайлса нокаутом (удары руками), 1:41, раунд 2;
Полулегкий вес: Илия Топурия победил Райана Холла нокаутом (удары руками), 4:47, раунд 1;
Полусредний вес: Мишель Перейра победил Нико Прайса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Полусредний вес: Макс Гриффин победил Карлоса Кондита единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).
ОСНОВНОЙ КАРД:
Легчайший вес: Шон О’Мэлли победил Криса Моутиньо техническим нокаутом (удары руками), 4:33, раунд 3;
Женщины, промежуточный вес, до 63,3 кг: Ирэн Алдана победила Яну Куницкую техническим нокаутом (удары руками), 4:35, раунд 1;
Тяжелый вес: Тай Туиваса победил Грега Харди нокаутом (удары руками), 1:07, раунд 1;
Полусредний вес: Гилберт Бернс победил Стивена Томпсона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Легкий вес: Дастин Порье победил Конора Макгрегора техническим нокаутом (остановка врачом – травма ноги), 5:00, раунд 1.
Бонусы (по 75 тысяч долларов США каждому):
Бой вечера: Шон О’Мэлли – Крис Моутиньо;
Выступление вечера: Тай Туиваса;
Выступление вечера: Дрикус дю Плесси.
Конор ранее намекнул на еще 1 поединок против Дастина.
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