Гэтжи назвал человека, устраивающего перепалки в соцсетях от имени Хабиба

Джастин не верит, что Нурмагомедов самостоятельно ведет свои страницы





Джастин Гэтжи / Фото: UFC

Топ-легковес UFC Джастин Гэтжи (23-3) уверен, что от имени Хабиба Нурмагомедова перепалки в социальных сетях устраивает другой человек.



Ранее между Нурмагомедовым и Гэтжи возник конфликт из-за того, что Хабиб предложил дать титульный бой Исламу Махачеву раньше чем Джастину.

«Я все равно не верю, что Хабиб писал эти сообщения. Там был очень хороший английский язык, и поэтому люди предположили, что за этим стоит Али Абдель-Азиз. Но у него еще меньше шансов грамотно составить предложение в такой форме, чем у Хабиба. Уверен, что это были не они. Считаю, что это писал Ризван Магомедов – парень, который помогает Али с российскими бойцами».

Напомним, ранее Гэтжи заявил, что выиграет титул, а первую защиту проведет против друга Хабиба.



