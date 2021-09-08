Гэтжи объяснил, почему отказался от пятираундового боя с Чендлером

Джастин только в редких боях готов драться по 5 раундов





Джастин Гэтжи / Фото: MMA Junkie - USA Today

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи (22-3) рассказал, почему его бой с Майклом Чендлером (22-6) будет трехраундовым, а не пятираундовым.



«Зачем соглашаться на еще два раунда? Мне платят столько же. Гонорар не меняется от того, сколько раундов я проведу. Если я когда-то получу серьезную травму или погибну в клетке, то это произойдет в четвертом или пятом раунде. Так что я лучше приберегу эти два раунда на чемпионские бои или главные события».

Напомним, бой Гэтжи и Чендлера состоится 6-го ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.