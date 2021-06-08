Глава Международной федерации ММА: «Хабиб мог бы выступить на Олимпийских Играх»

Смешанные единоборства будут представлены на Играх в 2028 году

Хабиб Нурмагомедов / фото - TACC

Президент Международной федерации смешанных боевых искусств Керрит Браун заявил, что бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов мог бы выступить на Олимпийских играх 2028 года в случае включения ММА в программу соревнований. Слова функционера приводит ТАСС.

«Хабиб на Олимпийских играх? Почему бы и нет, я думаю, он смог бы выступить. Да, у нас могли бы выступать и профессионалы, и любители — это вопрос критериев. Посмотрим, на каком этапе вступления в олимпийскую семью мы будем в 2028 году».

Недавно стало известно о представлении ММА на Олимпиаде в 2028 году.