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Глава Международной федерации ММА: «Хабиб мог бы выступить на Олимпийских Играх»

Смешанные единоборства будут представлены на Играх в 2028 году
MMA
17:58
Глава Международной федерации ММА: «Хабиб мог бы выступить на Олимпийских Играх»
Хабиб Нурмагомедов / фото - TACC

Президент Международной федерации смешанных боевых искусств Керрит Браун заявил, что бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов мог бы выступить на Олимпийских играх 2028 года в случае включения ММА в программу соревнований. Слова функционера приводит ТАСС.

«Хабиб на Олимпийских играх? Почему бы и нет, я думаю, он смог бы выступить.

Да, у нас могли бы выступать и профессионалы, и любители — это вопрос критериев. Посмотрим, на каком этапе вступления в олимпийскую семью мы будем в 2028 году».  

Недавно стало известно о представлении ММА на Олимпиаде в 2028 году.

Антон Кривенко
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Хабиб Нурмагомедов

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