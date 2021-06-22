Глава PFL о дебюте Шилдс в MMA: «Ей еще есть чему поучиться»

Сефо советует девушке много тренировать борьбу и джиу-джитсу





Кларисса Шилдс / Фото: PFL

Глава промоушена PFL Рэй Сефо высказался mmafighting.com о дебютном поединке в организации абсолютной чемпионки мира по боксу в среднем весе американки Клариссы Шилдс (1-0 в MMA), где она дралась с Бриттни Элкин.



«Думаю, что в своем дебютном бою в ММА, Шилдс была очень сдержанной. В первом раунде я немного волновался, но во втором она проявила намного больше хладнокровия. Очевидно, что ее тренер в углу давал правильные советы, и Кларесса хорошо выполняла все указания. Меня впечатлило то, что она выиграла бой в партере, а не контролировала Бриттни в стойке. Но думаю, что ей еще есть куда стремиться. Нужно много работать над собой. ММА – это совершенно другой вид спорта, а ей еще есть чему поучиться. Это не только о борьбн, но и джиу-джитсу».

Напомним, что Шилдс в главном событии турнире PFL 4 забила Элкин в третьем раунде