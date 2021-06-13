Уиттакер станет следующим претендентом на титул Адесаньи
Готовится бой? Уиттакер ответил на брошенный вызов от Адесаньи
Роберт ничего не пообещал, но сделал хороший намек
15:29
Роберт Уиттакер / Фото: The Athletic
Бывший чемпион среднего веса Роберт Уиттакер (23-5) в Twitter ответил на вызов со стороны нынешнего чемпиона Исраэля Адесаньи (21-1).
«Отдыхай пока, скоро увидимся».
Отметим, что Адесанья в октябре 2019 года нокаутировал Уиттакера, отобрав у того чемпионский титул. С тех пор Роберт победил Даррена Тилла, Джареда Каннонира и Келвина Гастелума.
Напомним, ранее Адесанья в реванше уверенно победил Марвина Веттори.
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