Шлеменко: «Амосов — не «Украинский Хабиб», он — «Украинский Ярослав»
Губа не треснет? Российский блогер и рэпер Моргенштерн хочет $20 млн за бой со Шлеменко
Исполнитель готов драться по правилам MMA
15:09
Александр Шлеменко и Моргенштерн
Российский рэпер и блогер Моргенштерн признался, что готов провести поединок по правилам MMA против бойца Александра Шлеменко, который постоянно его критикует.
Моргенштерн просит за такой бой $20 млн
«За сколько я готов выйти на бой со Шлеменко? Про кого он спрашивает? Я очень ценю свою голову, и для этого боя нужна такая сумма, чтобы я согласился продолжать быть тупым. Миллионов 20 долларов – и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от него».
Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Шлеменко болтуном.
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