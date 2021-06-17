Морено намерен разделить октагон с легендарным Сехудо
И это не Фигейреду. Морено назвал возможного соперника по следующем поединку
Чемпион UFC готов к поединку и с бывшим обладателем титула лиги
17:33
Брэндон Морено / Фото - bloodyelbowНовоиспеченный чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе Брэндон Морено (19-5-2) составил список из возможных соперников по следующему поединку.
Цитирует Морено MMA Junkie.
«Фигейреду был очень уважительным после боя. Я хочу сохранить это уважение к нему. Если он снова начнет говорить об отговорках, у меня больше не будет комментариев по этому поводу. Говоря о бое, определенно, он бывший чемпион, и трилогия возможна. Мне нужно поговорить с UFC. Прежде всего, мне нужно немного отдохнуть... Посмотрим, что будет. Но я думаю, что наш второй бой был очень доминирующим. Может быть ему сначала нужно сразиться с другим парнем. Я не знаю. Очевидно, там несколько имен, я думаю, что победитель боя между Аскаром Аскаровым и Алексом Пересом может стать следующим. Коди Гарбрандт, он дрался с Робом Фонтом в своем последнем бою. Он проиграл, но он бывший чемпион, и у него всегда есть возможность. Александр Пантойя – еще одна возможность. Он побеждал меня в прошлом».
Напомним, в минувшие выходные на турнире UFC 263 Морено удушающим приемом сумел финишировать Дейвисона Фигейреду (20-2-1) в третьем раунде, став первым в истории мексиканским чемпионом.
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