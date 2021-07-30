Избиение от Беринчика стало последним в карьере Лобова

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 1
Сегодня 4
Завтра 10
Футбол (7 событий из 17) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Shakhtar Karagandy - Стяуа 2*:1 Окончен
18:00 Тобол - Хайдук Сплит 4*:1 Окончен
19:30 Хеккен - Абердин 2:0 Окончен
20:00 Torpedo Belaz Zhodino - Копенгаген 0:5 Окончен
20:00 Валеренга - Гент 2:0 Окончен
21:30 Арис Фессалоники - Астана 2*:1 Окончен
21:45 Дунайска Стреда - Партизан 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 26) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
13:30 Элина Свитолина - Маркета Вондроусова 0:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
21:00 Колос - Металлист-1925 0:0 1-й тайм
Футбол (2 события из 2) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Львов - Шахтер 0:3 Окончен
21:00 Колос - Металлист-1925 0:0 1-й тайм
Теннис (2 события из 16) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
09:00 Карен Хачанов - Пабло Каррено-Буста 2:0 Окончен
10:35 Новак Джокович - Александер Зверев 1:2 Окончен
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес -:- Запланирован
17:00 Авангард - Кремень -:- Запланирован
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт -:- Запланирован
19:00 Олимпик - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия -:- Запланирован
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Теннис (3 события из 11) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
09:00 Новак Джокович - Пабло Каррено-Буста -:- Запланирован
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
10:20 Елена Рябыкина - Элина Свитолина -:- Запланирован
11:35 Белинда Бенчич - Маркета Вондроусова -:- Запланирован

Избиение от Беринчика стало последним в карьере Лобова

Ариэль Хельвани подтвердил, что бывший боец UFC решил закончить карьеру
MMA
19:19
Избиение от Беринчика стало последним в карьере Лобова
Фото: instagram.com/p/CR1G7wxnUyz/

Один из самых авторитетных журналистов в ММА-комьюнити Ариэль Хельвани у себя в Twitter подтвердил, что бывший боец UFC, который в последние несколько лет выступал в кулачных боях, Артем Лобов принял решение о завершении карьеры:

«Лобов подтвердил мне это в пятницу утром. Он отказался комментировать, почему решил завязывать с карьерой именно сейчас».

Напомним, в последнем бою Лобов на голых кулаках был избит украинским боксером Денисом Беринчиком. Тем не менее, после поединка Артем выразил уважение своему сопернику.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Артем Лобов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
1
Лобов – Беринчику: «Для меня было честью разделить с тобой «мешкогон»
Лобов – Беринчику: «Для меня было честью разделить с тобой «мешкогон»
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 07:23
«Кувалда чуть опухла». Беринчик показал последствия кулачного поединка с Лобовым
«Кувалда чуть опухла». Беринчик показал последствия кулачного поединка с Лобовым
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 17:01
1
Беринчик: «П****лины от Лобова пролетали нормально. Артем боец – рубился, открыто махал»
Беринчик: «П****лины от Лобова пролетали нормально. Артем боец – рубился, открыто махал»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 15:31
Беринчик рассказал, какой урон он получил во время боя с Лобовым
Беринчик рассказал, какой урон он получил во время боя с Лобовым
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 14:00
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20

Новости: MMA

Макдональд предложил лишать судей работы за странные решения
Макдональд предложил лишать судей работы за странные решения
20:58
Избиение от Беринчика стало последним в карьере Лобова
Избиение от Беринчика стало последним в карьере Лобова
19:19
Холл: «Адесанья – главная моя мотивация»
Холл: «Адесанья – главная моя мотивация»
18:13
Масвидаль сообщил, когда планирует вернуться
Масвидаль сообщил, когда планирует вернуться
17:51
«Питбуль» и Макки устроили потасовку на пресс-конференции
«Питбуль» и Макки устроили потасовку на пресс-конференции
16:27
Ярослав Амосов продлил контракт с Parimatch Украина и стал бренд-амбассадором компании
Ярослав Амосов продлил контракт с Parimatch Украина и стал бренд-амбассадором компании
12:15
Александр Емельяненко: «Молодые и голодные бойцы наступают на пятки»
Александр Емельяненко: «Молодые и голодные бойцы наступают на пятки»
09:57
Волков подписал контракт на следующий бой
Волков подписал контракт на следующий бой
07:22
Кормье: «Усман прекрасно понимает, что Ковингтон – самый тяжелый вариант для него»
Кормье: «Усман прекрасно понимает, что Ковингтон – самый тяжелый вариант для него»
07:20
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
1
Все новости