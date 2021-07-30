«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
Избиение от Беринчика стало последним в карьере Лобова
Ариэль Хельвани подтвердил, что бывший боец UFC решил закончить карьеру
19:19
Фото: instagram.com/p/CR1G7wxnUyz/
Один из самых авторитетных журналистов в ММА-комьюнити Ариэль Хельвани у себя в Twitter подтвердил, что бывший боец UFC, который в последние несколько лет выступал в кулачных боях, Артем Лобов принял решение о завершении карьеры:
«Лобов подтвердил мне это в пятницу утром. Он отказался комментировать, почему решил завязывать с карьерой именно сейчас».
Напомним, в последнем бою Лобов на голых кулаках был избит украинским боксером Денисом Беринчиком. Тем не менее, после поединка Артем выразил уважение своему сопернику.