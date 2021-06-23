Известный тренер оценил шансы Макгрегора в бою с Порье

Фирас Захаби назвал единственный, по его мнению, способ для ирландца одержать победу

Фото: mirror.co.uk

Фирас Захаби, известный тренер смешанных единоборств, считает, что единственный способ для бывшего чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора (22-5) одержать победу в трилогии с американцем Дастином Порье (27-6), это нокаутировать своего оппонента.

Специалиста цитирует middleeasy.com:

«В первую очередь, Макгрегор должен решить проблему с ударами по ногам, которые он пропускал во время матча-реванша. Второй момент, я считаю, что Конору не нужно быть агрессором в этом бою. Он должен проводить спокойно этот поединок. Ему не нужно выбрасывать так много ударов, как это делает Порье. У него есть 25 минут, чтобы нокаутировать Дастина или он проиграет решением судей. Также если он будет обострять и идти в размены, то проиграет досрочно».

Тренер Дастина Порье по боксу Дайя Дэвис поделился ожиданиями от третьего боя с Конором Макгрегором.