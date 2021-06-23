Известный тренер оценил шансы Макгрегора в бою с Порье

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 1
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Чехия - Англия 0:1 Окончен
22:00 Хорватия - Шотландия 3:1 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 8:0 Окончен
Теннис (7 событий из 139) показать все
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
14:30 Паула Бадоса Гиберт - Элина Свитолина 1:2 Окончен
15:30 Анастасия Севастова - Марта Костюк 2:1 Окончен
19:15 Дарья Касаткина - Вера Звонарева 1:0 Окончен
19:40 Анетт Контавейт - Светлана Кузнецова 2:1 Окончен
22:05 Петра Мартич - Белинда Бенчич 0:2 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
21:20 Леся Цуренко - Габриела Талаба 2:0 Окончен
22:00 Ангелина Калинина - Георджина Гарсия Перез 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швеция - Польша -:- Запланирован
19:00 Словакия - Испания -:- Запланирован
22:00 Португалия - Франция -:- Запланирован
22:00 Германия - Венгрия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 1:4 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс 104:103 Окончен
Теннис (5 событий из 133) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, GB, Qualifying, 1st - 2nd Round)
Календарь Таблица
16:10 Маккензи Макдональд - Илья Марченко -:- Запланирован
16:50 Грегойре Баррере - Сергей Стаховский -:- Запланирован
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
14:30 Елена Рябыкина - Элина Свитолина -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
14:15 Юлия Грабер - Katarina Zavatska -:- Запланирован
14:15 Мэнди Минелла - Катерина Бондаренко -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован

Известный тренер оценил шансы Макгрегора в бою с Порье

Фирас Захаби назвал единственный, по его мнению, способ для ирландца одержать победу
MMA
09:30
Известный тренер оценил шансы Макгрегора в бою с Порье
Фото: mirror.co.uk

Фирас Захаби, известный тренер смешанных единоборств, считает, что единственный способ для бывшего чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора (22-5) одержать победу в трилогии с американцем Дастином Порье (27-6), это нокаутировать своего оппонента.

Специалиста цитирует middleeasy.com:

«В первую очередь, Макгрегор должен решить проблему с ударами по ногам, которые он пропускал во время матча-реванша. Второй момент, я считаю, что Конору не нужно быть агрессором в этом бою. Он должен проводить спокойно этот поединок. Ему не нужно выбрасывать так много ударов, как это делает Порье. У него есть 25 минут, чтобы нокаутировать Дастина или он проиграет решением судей. Также если он будет обострять и идти в размены, то проиграет досрочно».

Тренер Дастина Порье по боксу Дайя Дэвис поделился ожиданиями от третьего боя с Конором Макгрегором.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дастин Порье Конор Макгрегор Фирас Захаби

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тренер Порье: «Вижу, как Дастин нокаутирует Конора в третьем раунде»
Тренер Порье: «Вижу, как Дастин нокаутирует Конора в третьем раунде»
MMA
20 июня 21:00
Усман: «Макгрегору сейчас тяжело»
Усман: «Макгрегору сейчас тяжело»
MMA
18 июня 20:59
Было бы круто. Нэйт Диас может провести трилогию с Макгрегором
Было бы круто. Нэйт Диас может провести трилогию с Макгрегором
MMA
17 июня 22:07
Мендес – о бое Конор – Порье: «Победит Дастин, – по той причине, что мне не нравится Макгрегор»
Мендес – о бое Конор – Порье: «Победит Дастин, – по той причине, что мне не нравится Макгрегор»
MMA
17 июня 19:55
Фьюри дал прогноз на трилогию Макгрегора с Порье
Фьюри дал прогноз на трилогию Макгрегора с Порье
MMA
17 июня 18:51
Альварес: «Порье заставил Конора паниковать и совершать ошибки»
Альварес: «Порье заставил Конора паниковать и совершать ошибки»
MMA
17 июня 15:03

Новости: MMA

Известный тренер оценил шансы Макгрегора в бою с Порье
Известный тренер оценил шансы Макгрегора в бою с Порье
09:30
Стала известна дата следующего поединка Шилдс в ММА
Стала известна дата следующего поединка Шилдс в ММА
09:14
Стали известны сроки следующего поединка Тухугова
Стали известны сроки следующего поединка Тухугова
22 июня 22:29
Гане: «Если бой перейдет в партер, то я смогу нокаутировать Волкова»
Гане: «Если бой перейдет в партер, то я смогу нокаутировать Волкова»
22 июня 21:21
Вайдман: «Если я все-таки считаю себя лучшим в мире, тогда я просто обязан вернуться»
Вайдман: «Если я все-таки считаю себя лучшим в мире, тогда я просто обязан вернуться»
22 июня 20:38
Волков завершил подготовку к бою с Ганом
Волков завершил подготовку к бою с Ганом
22 июня 17:00
Мухаммад вызвал на бой Ковингтона
Мухаммад вызвал на бой Ковингтона
22 июня 13:09
Боец MMA о России на Евро-2020: «Кучка миллионеров бегает – да хоть золотом засыпьте. Да ну их к черту»
Боец MMA о России на Евро-2020: «Кучка миллионеров бегает – да хоть золотом засыпьте. Да ну их к черту»
22 июня 12:16
Федор Емельяненко находится в США, где обсудит свой следующий поединок в Bellator
Федор Емельяненко находится в США, где обсудит свой следующий поединок в Bellator
22 июня 11:06
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
7
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости