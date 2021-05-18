Кадыров: «Фергюсон – это вообще не спортсмен»
Кадыров: «Шлеменко я даже не знал. Думал, что он актер или блогер, везде он болтает»
Глава Чечни удивил своим высказыванием в адрес экс-чемпиона Bellator
18 мая 20:41
Рамзан Кадыров / Фото - newtimes.ruПрезидент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram разъяснил ситуацию по поводу своих слов в адрес экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, а также высказался относительно ветерана ММА, экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко.
«Я говорю – да, он лучший в организации UFC, он это доказал всему миру, но проект есть проект, они друг друга нашли: он нашел эту организацию, а организация нашла его».
«Что сказать по поводу Шмеленко? Шмеленко я даже не знал. Сейчас послушал его. Думал, что он актер или блогер, везде он болтает. Каждый день дает интервью. Клянусь, я даже не знаю, где он дрался».
Напомним, Кадыров также прокомментировал слова средневеса Магомеда Исмаилова, который парировал заявлению политика.
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