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Кадыров высказался относительно возможного поединка с Хабибом

Глава Чечни отметил разный род деятельности с экс-чемпионом UFC
MMA
14:26
Кадыров высказался относительно возможного поединка с Хабибом
Рамзан Кадыров / Фото - ringside24.com
Президент чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» ответил на вопрос относительно очного поединка с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«С Хабибом в октагон? Нет. Хабиб же чемпион. У нас разные весовые категории. Он сейчас бизнесом занимается, завершил карьеру. А я занимаюсь хозяйственными делами. Пусть спортсмены выходят на ковер, в клетку».



Напомним, ранее Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC, а перед этим дарил автомобили.
Владимир Кириченко
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Теги

Рамзан Кадыров Хабиб Нурмагомедов

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