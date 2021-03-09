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Вчера 76 17
Сейчас 4 0
Сегодня 84 7
Завтра 23 5
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Вчера не было важных матчей
Футбол
Лига чемпионов UEFA 20/21
22:00 Ювентус - Порту Окончен 3*:2 Окончен
22:00 Боруссия Дортмунд - Севилья Окончен 2:2 Окончен
22:00 Ювентус - Порту Окончен 3*:2 Окончен
22:00 Боруссия Дортмунд - Севилья Окончен 2:2 Окончен
Хоккей
КХЛ 20/21
16:00 Трактор - Салават Юлаев Окончен 0:3 Окончен
18:30 Торпедо - Ак Барс Окончен 1:4 Окончен
18:30 Спартак - ЦСКА Окончен 1:3 Окончен
18:30 Йокерит - Локомотив Окончен 1:4 Окончен
16:00 Трактор - Салават Юлаев Окончен 0:3 Окончен
18:30 Торпедо - Ак Барс Окончен 1:4 Окончен
18:30 Спартак - ЦСКА Окончен 1:3 Окончен
18:30 Йокерит - Локомотив Окончен 1:4 Окончен
НХЛ 20/21
03:00 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс Окончен 2:0 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Аризона Койотис Окончен 2:3 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс Окончен 3:2 Окончен
04:00 Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз Окончен 3:2 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс Окончен 2:1 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингс Окончен 6:5 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс Окончен 2:0 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Аризона Койотис Окончен 2:3 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс Окончен 3:2 Окончен
04:00 Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз Окончен 3:2 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс Окончен 2:1 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингс Окончен 6:5 Окончен
Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
13:30 Джереми Чарди - Даниэль Эванс Окончен 1:2 Окончен
13:30 Кристофер О'Коннелл - Васек Поспишил Окончен 0:2 Окончен
14:50 Борна Корич - Малек Жазири Отменен -:- Отменен
16:05 Норберт Гомбос - Малек Жазири Окончен 0:2 Окончен
16:15 Душан Ладжович - Мартон Фускович Окончен 0:2 Окончен
17:50 Lloyd Harris - Станислас Вавринка Окончен 2:1 Окончен
20:50 Дэвид Гоффин - Филипп Краинович Окончен 2:0 Окончен
13:30 Джереми Чарди - Даниэль Эванс Окончен 1:2 Окончен
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
14:30 Басилашвили Н / Бублик А - Nielsen F / Puetz T Окончен 0:2 Окончен
15:10 Джон Мильман / Вега Хернандез Д - Рола Б / Заед М Окончен 2:0 Окончен
16:00 Кравец К / Опелька Р - Марсело Мело / Жан-Жюльен Рожер Окончен 0:2 Окончен
17:30 Chardy J / Martin F - Erlich J / Vasilevski A Окончен 2:0 Окончен
17:35 Карацев А / Рублёв А - Сонего Л / Вавассори А Окончен 2:0 Окончен
18:15 Arevalo M / Middelkoop M - Мектич Н / Павич М Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France)
14:30 Стефано Траваглиа - Маккензи Макдональд Окончен 0:2 Окончен
14:30 Мэтью Эбден - Бенжамин Бонзи Окончен 2:1 Окончен
16:55 Михаил Кукушкин - Артур Риндеркнеч Окончен 1:2 Окончен
17:15 Кей Нишикори - Пьерр Хьюз Херберт Окончен 0:2 Окончен
18:35 Жо-Вильфрид Тсонга - Фелисиано Лопес Окончен 2:1 Окончен
19:55 Alejandro Davidovich Fokina - Петрос Циципас Окончен 2:0 Окончен
21:00 Лукаш Пуйлл - Алекс Молчан Окончен 2:0 Окончен
18:35 Жо-Вильфрид Тсонга - Фелисиано Лопес Окончен 2:1 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
18:40 Скупски К / Скупски Н - Mcdonald M / Nishioka Y Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30 Фрэнсис Тиафо - Николас Джарри Окончен 2:1 Окончен
16:00 Жанлука Магер - Фредерико Кориа Окончен 1:2 Окончен
17:00 Федерико Дельбонис - Jaume Antoni Munar Clar Окончен 2:1 Окончен
19:25 Йозеф Ковалик - Алехандро Табило Окончен 1:2 Окончен
20:10 Джоао (Пор) Соуса - Хуан Пабло Вариллас Патино-Самудио Окончен 0:2 Окончен
21:30 Holger Vitus Nodskov Rune - Себастьян Баэс Окончен 2:0 Окончен
21:50 Francisco Cerundolo - Андрей Мартин Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
17:00 Arneodo R / Paire B - Монрое Н / Ситак А Окончен 2:0 Окончен
19:00 Дюран Г / Молтени А - Jarry N / Mayer L Окончен 1:2 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
01:15 Астра Шарма - Харрье Дарт Окончен 2:1 Окончен
03:50 Нао Хибино - Анна-Каролина Шмиедлова Окончен 0:2 Окончен
05:30 Рената Заразуа - Катарчина Кава Окончен 2:0 Окончен
07:20 Ирина Мария Бара - Мари Боузкова Окончен 1:2 Окончен
19:00 Виктория Голубич - Нина Стоянович Отменен -:- Отменен
22:00 Греетье Миннен - Сара Соррибес Тормо Окончен 1:2 Окончен
22:00 Алиона Болсова Задойнов - Kaja Juvan Окончен 0:2 Окончен
22:00 Леони Кунг - Нина Стоянович Окончен 2:0 Окончен
23:30 Анна Блинкова - Тамара Зиданшек Окончен 0:2 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
00:40 Arruabarrena L / Piter K - Надя Подорошка / Соррибес Тормо С Окончен 1:2 Окончен
02:10 Санчес М / Фанни Столлар - Mcnally C / Sherif M Отменен -:- Отменен
02:40 Санчес М / Фанни Столлар - Neel I / Zidansek T Окончен 2:1 Окончен
02:45 Buzarnescu M / Friedsam A-L - Blinkova A / Kucova K Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE)
10:00 Вероника Кудерметова - Белинда Бенчич Окончен 1:2 Окончен
10:00 Анастасия Севастова - Каролина Плишкова Окончен 1:2 Окончен
10:00 Маркета Вондроусова - Cori Gauff Окончен 1:2 Окончен
10:00 Мэдисон Кейз - Анастасия Потапова Окончен 0:2 Окончен
10:00 Виктория Азаренко - Каролин Гарсиа Отменен -:- Отменен
11:45 Тереза Мартинкова - Кики Бертенс Окончен 2:0 Окончен
12:15 Кристина Младенович - Джессика Пегула Окончен 0:2 Окончен
12:25 Ализе Корне - Арина Соболенко Окончен 0:2 Окончен
12:55 Анетт Контавейт - Сорана Кирстя Окончен 2:0 Окончен
13:20 Мартина Тревисан - Каролин Гарсиа Окончен 0:2 Окончен
13:40 Елена Остапенко - Барбора Крейчикова Окончен 0:2 Окончен
14:10 Элина Свитолина - Светлана Кузнецова Окончен 1:2 Окончен
14:50 Шелби Роджерс - Элисе Мертенс Окончен 0:2 Окончен
14:55 Ига Святек - Мисаки Дои Окончен 2:0 Окончен
16:30 Аманда Анисимова - Гарбин Мугуруса Окончен 0:2 Окончен
17:00 Петра Квитова - Жил Белен Тейхманн Окончен 0:1 Окончен
18:40 Онс Ябеур - Елена Рябыкина Окончен 2:1 Окончен
14:10 Элина Свитолина - Светлана Кузнецова Окончен 1:2 Окончен
16:30 Аманда Анисимова - Гарбин Мугуруса Окончен 0:2 Окончен
17:00 Петра Квитова - Жил Белен Тейхманн Окончен 0:1 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
15:10 Mattek-Sands B / Pegula J - Ninomiya M / Voracova R Окончен 2:0 Окончен
16:35 Niculescu M / Potapova A - Калашникова О / Марозава Л Окончен 2:1 Окончен
16:55 Ксю Ю / Янг Ж - Dzalamidze N / Lister C Окончен 2:0 Окончен
18:10 Силва Э / Ван дер Хоэк Р - Carter H / Stefani L Окончен 0:2 Окончен
Сейчас нет матчей
Сейчас нет важных матчей
Хоккей
НХЛ 20/21
01:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Рейнджерс Перерыв 1:1 Перерыв
Теннис
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30 Гонсало Лама - Хуан Мануэл Серундоло 2-й сет 0:1 2-й сет
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
00:35 Leylah Annie Fernandez - Анна Калинская 2-й сет 1:0 2-й сет
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:15 Болсова Задойнов А / Данка Ковинич - Ходзуми Э / Като М 1-й сет 0:0 1-й сет
Сегодня нет матчей
Сегодня нет важных матчей
Футбол
Лига чемпионов UEFA 20/21
22:00 Ливерпуль - РБ Лейпциг Запланирован -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Барселона Запланирован -:- Запланирован
22:00 Ливерпуль - РБ Лейпциг Запланирован -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Барселона Запланирован -:- Запланирован
Премьер-Лига (Англия) 20/21
20:00 Манчестер Сити - Саутгемптон Запланирован -:- Запланирован
20:00 Манчестер Сити - Саутгемптон Запланирован -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 20/21
20:00 Марсель - Ренн Запланирован -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 20/21
19:30 Арминия - Вердер Запланирован -:- Запланирован
Примерa (Испания) 20/21
20:00 Атлетико - Атлетик Запланирован -:- Запланирован
20:00 Атлетико - Атлетик Запланирован -:- Запланирован
Хоккей
КХЛ 20/21
16:00 Металлург Мг - Барыс Запланирован -:- Запланирован
18:30 Динамо Мск - Северсталь Запланирован -:- Запланирован
18:30 Авангард - Автомобилист Запланирован -:- Запланирован
18:30 СКА - Динамо Мн Запланирован -:- Запланирован
НХЛ 20/21
01:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Рейнджерс Перерыв 1:1 Перерыв
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Флорида Пантерс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Баффало Сэйбрс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз Запланирован -:- Запланирован
02:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс Запланирован -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Тампа-Бэй Лайтнинг Запланирован -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс Запланирован -:- Запланирован
УХЛ 20/21
18:00 Ледяные Волки - Сокол Запланирован -:- Запланирован
19:30 Донбасс - Мариуполь Запланирован -:- Запланирован
18:00 Ледяные Волки - Сокол Запланирован -:- Запланирован
19:30 Донбасс - Мариуполь Запланирован -:- Запланирован
Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
13:30 Андрей Рублёв - Ришар Гаске Запланирован -:- Запланирован
14:50 Доминик Тим - Аслан Карацев Запланирован -:- Запланирован
14:50 Александр Бублик - Роберто Баутиста-Агут Запланирован -:- Запланирован
14:50 Васек Поспишил - Denis Shapovalov Запланирован -:- Запланирован
16:10 Малек Жазири - Николай Басилашвили Запланирован -:- Запланирован
16:10 Дэвид Гоффин - Тэйлор Гэрри Фритц Запланирован -:- Запланирован
17:00 Даниэль Эванс - Роджер Федерер Запланирован -:- Запланирован
18:20 Мартон Фускович - Lloyd Harris Запланирован -:- Запланирован
14:50 Доминик Тим - Аслан Карацев Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
13:30 Кабал Х С / Фарах Р - Nielsen F / Puetz T Запланирован -:- Запланирован
13:30 Daniell M / Oswald P - Джон Мильман / Вега Хернандез Д Запланирован -:- Запланирован
17:30 Карацев А / Рублёв А - Марсело Мело / Жан-Жюльен Рожер Запланирован -:- Запланирован
17:30 Chardy J / Martin F - Мектич Н / Павич М Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Marseille, France)
12:45 Янник Ханфманн - Егор Герасимов Запланирован -:- Запланирован
14:30 Камерон Норри - Констант Лестьенн Запланирован -:- Запланирован
14:30 Мэтью Эбден - Эмиль Руусувуори Запланирован -:- Запланирован
15:50 Карен Хачанов - Маккензи Макдональд Запланирован -:- Запланирован
18:30 Hugo Gaston - Jannik Sinner Запланирован -:- Запланирован
19:50 Жо-Вильфрид Тсонга - Уго Умбер Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
12:45 Рейес-Варела М / Ромболи Ф - О'Мара Д / Айсам Уль-Хаг Кьюреши Запланирован -:- Запланирован
15:50 Раджа П / Вайссборн Т - Lammons N / Withrow J Запланирован -:- Запланирован
16:30 Tsitsipas P / Tsitsipas S - Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х Запланирован -:- Запланирован
17:50 Эбден М / Рейд М - Голубев А / Нис Х Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30 Гонсало Лама - Хуан Мануэл Серундоло 2-й сет 0:1 2-й сет
15:00 Пабло Андухар - Даниел Элахи Галан Риверос Запланирован -:- Запланирован
15:00 Кристиан Гарин - Алехандро Табило Запланирован -:- Запланирован
15:00 Хуан Пабло Вариллас Патино-Самудио - Фредерико Кориа Запланирован -:- Запланирован