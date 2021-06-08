Карри может подписать новый сумасшедший контракт с «Голден Стэйт»
Карри и Лиллард имеют хорошие шансы поехать на Олимпийские игры
Но пока еще не принято окончательное решение
10:16
Стефен Карри / Фото: Sports Illustrated
Звездные игроки НБА Стефен Карри и Дэмиан Лиллард имеют большие шансы на поездку в составе сборной США на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщил в Twitter инсайдер The Athletic Джо Вардон.
«Стефен Карри, по информации источника, оценивает свои шансы на участие как 50 на 50 и может согласиться ради возможности завоевать первое олимпийское золото. Также известно, что Дэмиан Лиллард очень заинтересован в Олимпиаде, но окончательного решения он пока не принял».
Напомним, ранее стало известно, что Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пропустят Олимпийские игры в Токио.
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