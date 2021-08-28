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Кевин Ли нацелен на «потрясающий» поединок с Масвидалем: «Хорхе давненько уже лает в мою сторону»

Американец намерен прочно основаться в полусреднем дивизионе
MMA
16:15
Кевин Ли нацелен на «потрясающий» поединок с Масвидалем: «Хорхе давненько уже лает в мою сторону»
Кевин Ли / фото - UFC

Экс-претендент на временный титул UFC в легком весе Кевин Ли (22-9) намерен прочно основаться в полусреднем дивизионе. Американский боец в эфире шоу The MMA Hour заявил о желании подраться со всеми элитными полусредневесами, включая бывшего претендента на звание чемпиона Хорхе Масвидаля (35-15).

«Мой бой с Дэниелом Родригесом будет потрясающим. Мой бой с Камару Усманом будет потрясающим. Мой бой с Масвидалем будет потрясающим. Хорхе давненько уже лает в мою сторону. На протяжении нескольких лет он исподтишка диссит меня, так что это потрясающий бой. Мой поединок с Колби Ковингтоном потрясающий. В общем, у меня есть много отличных боев».

Хорхе Масвидаль хочет следующий поединок провести против бразильца Гилберта Бернса (19-4) или британца Леона Эдвардса (19-3).

Рене Тер Велде
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