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Кевин Ли: «Не вижу никого, кто смог бы победить Оливейру в легком весе»

Американец считает, что у Макгрегора и Порье недостаточно навыков

MMA
12:49
Кевин Ли: «Не вижу никого, кто смог бы победить Оливейру в легком весе»
Кевин Ли и Чарльз Оливейра / Фото: ESPN

Американский полусредневес UFC Кевин Ли (18-6) высказался каналу Helen Yee Sports о чемпионе легкой весовой категории Чарльзе Оливейре (31-8).

«Он показал себя против Майкла Чендлера. После того боя я был уверен, что Оливейра является лучшим в этом весе.

Думаю, что он сохранит титул в ближайшем будущем. Не вижу никого, кто смог бы его победить в легком весе.

Конор Макгрегор должен выиграть третий поединок с Дастином Порье. Он внесет поправки и одержит победу, но никто из них не является достаточно разносторонним, чтобы победить Оливейру.

В поединке с Чарльзом нужно все время быть сосредоточенным и обладать хорошими навыками. У Дастина много боев, но он делает одно и то же, ничео не меняя, а Оливейру нужно удивить чем-нибудь новым».

Напомним, поединок Макгрегора и Порье состоится 10 июля на UFC 264.

Карен Агабекян
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