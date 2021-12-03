Кевин Ли может подписать контракт с промоушеном Хабиба
Кевин Ли про – о контракте с промоушеном Хабиба: «Если деньги будут правильными, то мы поговорим»
Амеркианский полусредневес не отрицает возможность сотрудничества с Eagle FC
12:51
Кевин Ли / Фото - fansided.comЭкс-боец UFC, выступающий в полусреднем дивизионе, Кевин Ли (18-7), высказался по поводу на предложения промоушена Хабиба Нурмагомедова Eagle FC о подписании контракта.
«Если деньги будут правильными, то мы поговорим. Это возможно только за правильную сумму. У них там есть российские деньги, поэтому я могу согласиться. Не знаю, посмотрим. Это было бы интересно. Чувствую, что мы однозначно смогли бы что-то продать».
Напомним, что американский полусредневес выступал в UFC с 2014 года и за это время успел провести под эгидой данной организации 18 поединков, одержав 11 побед.
В своем крайнем поединке Кевин проиграл Дэниэлу Родригесу, а затем в октябре он провалил тест на амфетамин и был дисквалифицирован на полгода.
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