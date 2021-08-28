Кевин Ли нацелен на «потрясающий» поединок с Масвидалем: «Хорхе давненько уже лает в мою сторону»
Кевин Ли считает себя самым опасным соперником для Усмана
Американец верит, что представляет наибольшую угрозу для чемпиона UFC
17:55
Кевин Ли / фото - UFC
Бывший претендент на временный титул UFC Кевин Ли (22-9) в эфире подкаста Just Scrap Radio заявил, что представляет наибольшую угрозу для действующего чемпиона полусреднего веса Камару Усмана (19-1).
«Этот дивизион - широкое поле. Усман на самой вершине, и он не шутки. Думаю, что прямо сейчас он является номером один вне зависимости от весовой категории, так что он именно тот, за кем я иду. Но ему нужны претенденты, и в этой весовой нет никого, у кого был бы мой стиль, который позволил бы им дать ему конкурентный бой. Я необычайно мотивирован, чтобы одержать несколько побед, и показать, что могу побить его.
По крайней мере, он должен опасаться ваших тейкдаунов. Находиться подо мной в партере - настоящий кошмар, и ему суждено это узнать. Он не боялся тейкдаунов Масвидаля, в некотором роде это делал Колби, но он больше толкает тебя к сетке и выматывает. У меня куда более совершенное джиу-джитсу, чем у большинства этих парней. Я привнесу в наш поединок столько всего, с чем ему еще не приходилось сталкиваться».
Кевин Ли нацелен на поединок с топовым полусредневесом Хорхе Масвидалем (35-15).
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