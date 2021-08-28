Кевин Ли считает себя самым опасным соперником для Усмана

Кевин Ли / фото - UFC

Бывший претендент на временный титул UFC Кевин Ли (22-9) в эфире подкаста Just Scrap Radio заявил, что представляет наибольшую угрозу для действующего чемпиона полусреднего веса Камару Усмана (19-1).

По крайней мере, он должен опасаться ваших тейкдаунов. Находиться подо мной в партере - настоящий кошмар, и ему суждено это узнать. Он не боялся тейкдаунов Масвидаля, в некотором роде это делал Колби, но он больше толкает тебя к сетке и выматывает. У меня куда более совершенное джиу-джитсу, чем у большинства этих парней. Я привнесу в наш поединок столько всего, с чем ему еще не приходилось сталкиваться».