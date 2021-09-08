Чимаев готов подтянуть борьбу Даррена Тилла
Кевин Ли сомневается в опасности Чимаева
Американец не считает Хамзата уничтожителем
08:05
Кевин Ли / Фото: UFC
Полусредневес UFC Кевин Ли (18-7) высказался в интервью You-Tube-каналу Джеймса Линча о нашумевшем шведском бойце Хамзате Чимаеве (9-0).
«Да, я видел Хамзата в день, когда он снялся с боя. Он хорош, но не поймите меня неправильно, все эти россияне очень, мать их, хороши, очень техничные и собранные. Но я просто не вижу того, что видят другие люди. Не вижу в россиянах огромных уничтожителей. Особенно не вижу этого в Чимаеве».
Напомним, ранее Кевин Ли проиграл свой последний поединок в UFC.
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