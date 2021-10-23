Хабиб будет секундировать Рабаданова на турнире Bellator 269
Хабиб: «Чувствую, последняя неделя октября заберет у нас много энергии»
Экс-чемпион UFC опубликовал пост в поддержку бойцов своей команды
09:58
Хабиб Нурмагомедов / Фото - mmajunkie.usatoday.comБывший чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram пост, посвященный поединкам бойцов своей команды, которые состоятся в последнюю неделю октября.
«До конца этого месяца нам с тренером, Хавьером Мендесом, придется многих секундировать, чувствую, последняя неделя октября заберет у нас много энергии. Надеюсь, братья выложатся на все сто».
Нурмагомедов должен был секундировать Гаджи Рабаданова на турнире Bellator 269, который 23 октября состоится в Москве. Однако боя был отменён из-за выявленного коронавируса у его соперника – Александра Белых.
Напомним, в главном бою ивента в октагон встретятся легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.
Текстовую онлайн трансляцию главного поединка ивента смотрите на нашем сайте. Примерное начало – 22:00.